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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 şüpheli yakalandı

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Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 araç Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 12 kilo 100 gram esrar, 2 kilo 500 gram skunk, 328 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sakarya Akyazı Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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