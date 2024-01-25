İstanbul'da Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Yağmur altında otobüs bekleyen vatandaşlar isyan etti. Ters yöne giren otobüs şoförüne güzergahı yolcular tarif etti.

Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaydaki yolcular, Güngören hattındaki çalışmalar nedeniyle yolcular Merter durağında indirildi. Güngören tarafına devam etmek isteyen yolcular yağmur altında otobüs bekledi. Otobüslerin geç gelmesi sebebiyle vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Gelen otobüs şoförünün güzergahı bilmeyince ters yöne girdi. Vatandaşların yolu tarif etmesiyle otobüs şoförü doğru güzergahtan yoluna devam etti. - İSTANBUL