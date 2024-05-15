Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 182 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden mala zarar verip iş yeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı belirtilirken, çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden mala zarar verip iş yeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı belirtilirken, çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi. Gerçekleştirilen saldırılara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; her olayı titizlikle inceleyip peşlerini bırakmıyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu tarafa 50 ayrı kurşunlama olayını aydınlattı. Konularla bağlantılı olan tam 182 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 117'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

Aramalarda cephanelik bulundu

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 Adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet "sallama" olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Bakmadan Geçme

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK? 2024 TBMM ne zaman kapanacak? Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı nereden izlenir? Aziz Yıldırım basın toplantısı İZLE! İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ! İkizler burcu dengesiz mi, özellikleri neler? Çocuklar için sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık önerileri Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 15 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Mayıs kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Yapay zeka Claude nedir? Claude'un ChatGPT'den farkı nedir? Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi! REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN? Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ Mİ, saat kaçta, hangi kanalda? Kahve Dünyası boykot mu? Kahve Dünyası dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Kahve Dünyası dondurma sahibi kim? Brunch Nedir ve Nasıl Yapılır? Brunch Saatleri ve Menüsü Hakkında Bilgiler 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024! #9997 Öğretmen ataması ön başvuru, tercih ne zaman? Mülakatlar ne zaman başlıyor? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024! Osmangazi Köprüsü fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Feyza Civelek'in torbacıyla yazışmaları ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ne yaptı? Olay ne?
Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title