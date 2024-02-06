İstanbul Adalet Sarayı'na Silahlı Saldırı Girişimi: 6 Yaralı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi oldu. Olayda 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre saat 11.46'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu. Adliyenin önünden silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Biri kadın 2 saldırgan ölü olarak ele geçirildi

Saldırı girişiminde polis Memurları C.Ü., V.M, B.K. ile Azimet Horus, Cengiz Altekin, Dilfıraz Karataş isimli vatandaşlar yaralandı. Dilfıraz Karataş isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri biri kadın 2 saldırganı ölü olarak ele geçirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B. adlı saldırganların DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.

İki saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

İçişleri Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı girişimine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B. adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL