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İstanbul Adalet Sarayı'na Silahlı Saldırı: 2 Polis Yaralandı

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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