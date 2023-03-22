İsrail'den fırlatılan İHA Suriye'ye düştü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, rutin bir operasyon kapsamında fırlatılan insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğü aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, rutin bir operasyon kapsamında fırlatılan insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğü aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından İsrail güçlerinin yerel saatle 03.55 sıralarında Halep Havalimanı ile çevresine çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından Suriye topraklarına yeni bir füze düştü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, rutin bir operasyon gerçekleştirildiği esnada fırlatılan insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmayan IDF, İHA'nın modeli ve markası ile ilgili de bilgi vermedi. IDF, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEL AVİV