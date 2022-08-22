Son dakika haberi | Gönen'de büfede hırsızlık anı kamerada 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Gönen'de büfede hırsızlık anı kamerada Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı büfe sahibinin şüphelenmesi üzerine kamera kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı. Gönen'de büfede hırsızlık anı kamerada BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı büfe sahibinin şüphelenmesi üzerine kamera kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı. Gönen'de büfeye arkadaşlarıyla alışveriş yapmaya giren üç şahıstan biri sigara alma bahanesiyle büfe sahibini oyalarken diğer ikisi alkollü içecek reyonunda şişeleri alarak büfeden uzaklaştılar. Büfe sahibinin şüphelenmesi üzerine "Dolaptan bir şeylerin eksildiğini fark ettim ama emin olamadım. Sonra kameradan bakınca gördük. Kamera görüntülerini emniyet ekiplerine verdik hırsızların yakalanmasını istiyoruz." dedi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı Balıkesir Gönen 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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