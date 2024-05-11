Isparta'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Genç Kız Hayatını Kaybetti

Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise tutuklandı.

Kaza, 1 Mayıs'ta gece saatlerinde Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Rıdvan K. (29) idaresinde olan 32 FJ 498 plakalı motosiklet, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e (20) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Metiner metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metiner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Metiner, tedavisinin 10'uncu gününde hayatını kaybetti.

Metrelerce sürüklendi

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Metiner'in motosikletli bir grubun cadde üzerinde seyir halinde olduğu ve arkadan gelen sürücünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Metiner'e çarptığı ardından metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Sürücü Rıdvan K. ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Elif Metiner'in Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi, motosiklet sürücüsü Rıdvan K.'nın ise askeri personel olduğu öğrenildi. - ISPARTA