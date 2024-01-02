İskenderun'da Masaj Salonlarında Denetim: 10 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarında yapılan denetimlerde 10 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların tespiti amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren spa merkezi ve masaj salonları denetlendi. 4 iş yerine yapılan denetimlerde; 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 şahıs sınır dışı işlemleri için Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi. - HATAY