İnternetten Kozmetik Ürün Siparişi Veren Genç Dolandırıldı

Kocaeli'de ortağıyla birlikte internet üzerinden kozmetik ürün satışı yapan Emin Kırdudu, iletişime geçtiği firmadan 120 bin TL değerinde 800 maskara sipariş etti. Hem ürünleri hem de parasını geri alamayan genç, "Geceleri zor uyuyorum. Çok kısa sürede saçlarıma aklar düştü. Bu insanlar yüzünden, yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum" dedi.

Yaklaşık 2 senedir internet üzerinden ortağı Mehmet Keskin ile kozmetik ürün satan Emin Kırdudu, geçtiğimiz günlerde Mondy Shop isimli firma ile iletişime geçti. Kırdudu, firmanın müdürü olduğunu öne süren şüpheliden ünlü bir markaya ait 800 maskara almak için anlaştı. İddiaya göre, şüpheli Gebze'de antrepo olduğunu, Kırdudu'nun 120 bin TL'yi belirtilen banka hesabına gönderdikten sonra buradan ürünleri teslim alabileceğini söyledi. Parayı gönderen Emin Kırdudu'ya firma tarafından fatura da gönderildi. Ürünleri teslim almak için Gebze'deki antrepoya giden Kırdudu, burada 4 saat bekledikten sonra adına ürün siparişi olmadığını öğrendi. 120 bin TL'den olan ortaklar, iddialara konu olan firma hakkında şikayetçi oldu.

"Dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar"

İnternet ortamında sık sık piyasa araştırması yaptığını söyleyen Emin Kırdudu, "Bir gün internette kozmetik ürünleri satan firma bulduk ve siteye ulaştık. İstediğimiz ürünü de bulduk ve toplu sipariş için anlaşmak istedik. Kendisini müdür diye tanıtan biriyle telefonla görüştüm. Kendileri dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Müdür olduğunu söyleyen kişiyle görüştüm. Ürünleri söyledim. Bu şekilde 800 maskara sipariş ettim. Onlar da Gebze'de antrepo olduğunu, parayı yatırdığım an oraya gidip ürünleri alabileceğimi söylediler. Bende parayı ortağıma gönderdim çünkü şirketimiz Mehmet Keskin'e ait. Bu yüzden yasal şekilde ilerlemek istedik" dedi.

"Beni oyaladılar"

Emin Kırdudu, Gebze'deki antrepoya gittiğinde burada 4 saat beklediğini ifade ederek, "Beni sürekli 'Şu an yoğunluk var' diyerek ertelediler. Kendini bana müdür olarak tanıtan kişi tarafından oyalandım. 4 saatin ardından depodaki arkadaş bana herhangi bir sipariş oluşturulmadığını söyledi. Onlara ait bir depo değil. Büyük firmaların ortak çalıştığı bir depo. Ben orada dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

"300'e yakın insanı bu şekilde dolandırmışlar"

Firmanın çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini de söyleyen Kırdudu, "Biz kişiye 'Nasıl güvenimizi kazanacaksınız?' diye sorduğumuzda 'Fatura kesiyoruz' dediler. Parayı gönderdikten sonra da fatura kesip, tarafımıza gönderdiler. 300'e yakın insanı bu şekilde dolandırmışlar. Ben diğer mağdurlara da ulaştım" şeklinde konuştu.

"Ben dolandırıcıların 3 kişi olduğunu tespit ettim"

Kırdudu, olaydan sonra kendisini müdür olarak tanıtan kişiye mesaj attığını ancak yanıt alamadığını, telefon çağrılarına da cevap verilmediğini dile getirdi. Emin Kırdudu, "İnternette yaptığım araştırmada, kendini müdür olarak tanıtan kişinin daha önce kuaförlük yaptığını, böyle şirketler ve e-ticaret siteleri açıp insanları mağdur ettiğini öğrendim. Bu şirketin sahibi olan kişinin eşi de bu işin içinde. Eşi kendisini müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Ben dolandırıcıların 3 kişi olduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum"

Zor durumda olduğuna dikkat çeken Emin Kırdudu, "Ticaretim tamamen durmuş durumda. Ailemi de geçindiremiyorum, sıkıntılar yaşıyorum. O ürünleri alsaydım güzel bir kar oranı vardı. Ticaretimizi daha da büyütmek istiyoruz. Az bir meblağ da değil. Ben bu parayı kolay şekilde kazanmıyorum. Bu insanlar hem hayallerimizi elimizden alıyorlar hem de zor durumda bırakıyorlar. Geceleri zor uyuyorum. Çok kısa sürede saçlarıma aklar düştü. Bu insanlar yüzünden, yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum. Adalet sistemi bu kadar olmamalı. Bu insanların daha fazla insanları dolandırmaması gerekiyor" dedi. - KOCAELİ