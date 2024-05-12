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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Yeniceköprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir eden Muhammed M. (69) yönetimindeki 16 YAH 28 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Naim A. (40) yönetimindeki 16 BEL 320 plakalı araca çarptı. 16 BEL 320 plakalı araç da önündeki Gürsel P. (42) yönetimindeki 16 ACK 006 plakalı araca, söz konusu araç Hasan Ö. (45) yönetimindeki 16 ATJ 322 plakalı araca çarparak durdu. Kazada 16 YAH 28 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan yolcular Mine M. (68) ve Sevginur Ş. (58) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara İnegöl Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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