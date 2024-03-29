İnegöl'de toprak taşıyan kamyon alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprak taşıyan kamyon alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. yönetimindeki 34 DC 3946 plakalı hafriyat kamyonu Cerrah Mahallesi'ndeki alana toprak taşıdığı anda, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan inen sürücü itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın olay yerine gelen ekiplerce söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın anı kameraya yansıdı. - BURSA