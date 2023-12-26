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İnegöl'de inşaattan demir çalan şüpheliler yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi'nde bir inşaattan demir çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde inşaattan demir çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mahalledeki inşaata kamyonetle gelen şahısların demir çaldıklarını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri suç üstü yakaladılar. Şüpheliler E. E.(17) ve A. A.(17) gözaltına alınırken, kamyonet çekiciyle otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar İnegöl Bursa Güvenlik Yakalama Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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