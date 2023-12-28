Iğdır'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan Şahıslar Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sınavlarda düzenek kurarak kopya çektikleri ve çektirdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı. Sınavda kullanılmak üzere hazırlanan düzenek için 6 cep telefonu, 3 mobil modem, 4 gizli kamera, 2 kulak içi kulaklık, 3 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, çok sayıda sim kart, batarya ve pil ele geçirildi. - IĞDIR