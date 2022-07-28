İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın... İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Suriye Mardin PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Soylu: 'Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.