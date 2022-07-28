İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın...
İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa