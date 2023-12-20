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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli yakalandığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "Mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 302 şüpheli şahıs yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce; Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı Kafes-22 Operasyonları düzenlendi" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımının devamında operasyonların detayına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Paylaşımında Kafes-22 Operasyonları'nın devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "18 adet ruhsatsız silah, 64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 adet sahte çürük ve engelli raporu, 479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş sim kart, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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