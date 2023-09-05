Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kıyıgören Mahallesi'nin Suriye sınır hattı mevkisinde bulunan sulama kanalındaki cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi sulama kanalından çıkardı. Yetişkin erkeğe ait cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.