Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Demirköprü çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde C.İ ve A.E'nin üst araması yapılırken, A.G'ye ait evde yapılan aramada 49 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.İ ve A.E adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G ise tutuklandı. - HATAY