Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 49 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Demirköprü çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde C.İ ve A.E'nin üst araması yapılırken, A.G'ye ait evde yapılan aramada 49 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak C.İ ve A.E adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G ise tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa