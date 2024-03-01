Hatay'da uçurumda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da uçurumda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Atış Alanı bölgesinde uçurumda bir köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri özverili çalışmayla köpeği kurtardı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY