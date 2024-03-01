Üye Girişi
Haberler

Hatay'da uçurumda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Güncelleme:

Hatay'ın Antakya ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da uçurumda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Atış Alanı bölgesinde uçurumda bir köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri özverili çalışmayla köpeği kurtardı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya İtfaiye Hatay Hayvan Hakları İtfaiye Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title