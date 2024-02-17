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Hatay'da Kısa Süreli Etkili Olan Dolu Yağışı Çevreyi Beyaza Bürüdü

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Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'da akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da kısa süreli etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'da akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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