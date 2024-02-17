Hatay'da dolu yağışı etkili oldu

HATAY - Hatay'da kısa süreli etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'da akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.