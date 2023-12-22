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Hatay'da aracından uyuşturucu çıkan şahıs 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine yapılan baskında bir araçta uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ise 5 yıl hapis cezasıyla aranıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde, aracından uyuşturucu çıkan şahsın, 5 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İssume Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.20 gram uyuşturucu, 4 karton gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü H.U. ise gözaltın alındı. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Belen Hatay Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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