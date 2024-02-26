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Haraç istedikleri kasap dükkanı 2'inci kez böyle kurşunladılar

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Esenyurt'ta haraç isteyen bir şahıs, kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinde maddi zarar oluştu.

Haraç istedikleri kasap dükkanı 2'inci kez böyle kurşunladılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta şüpheli bir şahıs, haraç istediği kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün 12.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın kasap dükkanı, kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlandı. Olay sonrasında 6 merminin isabet ettiği işyerinde maddi zarar oluşurken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı işyerine 2'inci silahlı saldırı

Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan kasap dükkanı, geçtiğimiz günlerde de mermilerin hedefi olmuştu. Yine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşanan saldırı işyerinde maddi zarara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Olay Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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