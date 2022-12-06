Hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin hamamında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi'nde ki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Sırrı Er, otelin hamam kısmında bir anda fenalaştı. Yaşlı adam hamam görevlileri tarafından baygın şekilde bulunurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sırrı Er'in vefat nedeninin kalp krizi olduğu düşünülürken olay yeri inceleme bölgede çalışma başlattı. - AYDIN