Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin hamamında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin hamamında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi'nde ki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Sırrı Er, otelin hamam kısmında bir anda fenalaştı. Yaşlı adam hamam görevlileri tarafından baygın şekilde bulunurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sırrı Er'in vefat nedeninin kalp krizi olduğu düşünülürken olay yeri inceleme bölgede çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title