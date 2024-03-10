Hakkari'de kaybolan çocuk gece geç saatlerde bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyince annesi hüngür hüngür ağlayan 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Macit ailesinin 15 yaşındaki çocukları Yusuf, oyun oynamak için dışarıya çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine polis ekiplerine ve mahalle sakinlerine haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Anne Şerife Macit'in ise gece saatlerinde oğlunun okuluna giderek hüngür hüngür ağlayıp, sınıfları tek tek gezmesi yürekleri yaktı.

Çok korktuğunu belirten anne Şerife Macit, "Oğlum öğlen saat 13.00 gibi 'dışarıda oynayacağım' diye çıktı. Üzerinde saatler geçince ben de hemen polis ve mahalle sakinlerine haber verdim ve aramaya başladık. İnşallah kısa sürede oğlumu buluruz. Çok korkuyorum. Bulanlar bize haber versin" dedi.

Yoğun kar yağışına rağmen her yerde Yusuf'u aradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Sezai Açıkel ise, "Şerife ablamız bizleri aradı, çocuğunun saat 13.00'ten beri kayıp olduğunu ve ulaşamadığını söyledi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine harekete geçtik. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev arıyoruz. İnşallah kısa sürede Yusuf'u buluruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Yusuf Macit'in devlet hastanesinde bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. - HAKKARİ