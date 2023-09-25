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Gökova Körfezinde orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezine hakim Turnalı Mahallesinde orman yangını başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezine hakim Turnalı Mahallesinde orman yangını başladı.

Bölgeden İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava araçları sevk edildi. Yangının yol kenarında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahaleye başladığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökova Muğla 3. Sayfa Haberler

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