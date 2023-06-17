Gevaş'ta araç göle uçtu: 2 ölü

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bir aracın göle uçması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Kurban Bayramı için İstanbul'dan memleketi Van'a gelen Kenan Yel ile Hasret Yel isimli iki kardeş, İn köyüne taziyeye gittikleri sırada Altınsaç ile Göründü köyü arasında araçları göle uçtu. Meydana gelen kazada iki kardeş hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.