Gemlik'te otomobil ve tır alev alev yandı - Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil ve tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Gemlik'e gelmekte olan bir otomobil Güvenli Mahallesi'nde alevlere teslim olurken, aynı saatlerde ilçe merkezinde de park halindeki tır alev alev yandı. Gemlik itfaiyesi tarafından yangınlar söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa