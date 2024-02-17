Gazipaşa'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasih Kaplan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Onur O. idaresindeki 07 ENH 42 plakalı otomobil, yaya geçidinden yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Emine K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Emine K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA