Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir iş yerine gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay saat 01.30 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat B. ve akrabası A.S çiğköfteci dükkanını kapatmak üzere etrafı toplamaya başladı. Bu sırada işyerine doğru koşan 2 kişi, eşyaları toplayan şahıslara doğru ateş açtı. Saldırganlar daha yerinden hızla kaçarak uzaklaşırken saldırıda kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulunurken, mermilerin bazılarının işyerine isabet ettiği görüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yaşananları anlatan bir esnaf, "Gece kimliği belirsiz 2 kişi gelip dükkana kurşun sıktı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Ailenin hiçbir problemi yok. Tam kapanma sırasında iki kişi gelip kurşun sıkıp kaçıp gitti" dedi.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cerrahi maske takan iki kişinin koşarak iş yerine yaklaştıkları, ardından ise peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Saldırı Olay Güvenlik Hastane İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 15 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title