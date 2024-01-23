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Gaziosmanpaşa'da İş Hanında Yangın Çıktı

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Gaziosmanpaşa'da bulunan 9 katlı iş hanının-1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa'da 9 katlı iş hanının-1. katında yangın çıktı. Kapalı kepenkleri kırarak içeri giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi üzerindeki iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı iş hanının -1. katında bulunan mobilya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeriden yoğun duman yükselirken ekipler, iş hanının kapalı olan kepenklerini kırarak içeri girdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa İtfaiye Olay İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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