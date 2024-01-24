Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'da 2 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler yan binaya da sıçrarken, vatandaşlar tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 21.00 sıralarında yangın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki vatandaşlar dışarı çıktı. Yükselen alevler evin bitişiğinde bulunan bir binanın çatı katına da sıçradı. Binada yaşayanlar ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL