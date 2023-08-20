Gaziantep'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Güzelvadi ve Beydilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 kilogram toz esrar, 12 bin 325 uyuşturucu hap ve 2 bin 80 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Kemal Çeber, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.