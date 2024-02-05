Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 460 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te son 1 ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 460 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 ay içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde 430 olaya müdahale edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu olaylarına ilişkin toplam 460 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları sırasında yapılan aramalarda ise, 2 ton 382 kg kaçak tütün, 42 bin 464 paket kaçak sigara, 178 bin 368 adet makaron, 913 kg kaçak çay, 481 gr esrar, 448 gr metamfetamin, 504 adet uyuşturucu hap, 89 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 79 adet tarihi sikke, 196 adet akıllı cep telefonu, 15 adet sim kart, 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 198 adet silah mühimmatı, 142 bin 250 TL Suçtan Elde Edilen Gelir ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 460 şüpheliden 20'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP