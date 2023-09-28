Gaziantep'te bir şahıs, evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs, daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

Gaziantep'te aile vahşeti: Eşini öldüren adam 3 çocuğunu ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti

Gaziantep'te aile vahşeti: Eşini öldüren adam 3 çocuğunu ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti

Gaziantep aile içi kavga vahşetle son buldu: 2 ölü 2'si ağır 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs, daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kanalıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Yavuz isimli şahıs ile boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Cinnet getiren koca dehşet saçtı

Kavga sırasında cinnet getiren Ali Yavuz, eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları Berfin (16), Ahmet ve İsa Yavuz ile evde bulunan komşuları Zeynep Toz'u yaraladı. Öfkesine hakim olamayan şahıs, daha sonrasında evin yakınında bulunan Kanalıcı Camii avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

2 çocuk ile komşunun durumu ağır

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berfin, İsa, Ahmet Yavuz ile Zeynep Toz'u olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Zeynep Toz ile İsa ve Ahmet Yavuz'un durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Karı kocanın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

Olayda hayatını kaybeden Medine Yavuz ile saldırgan koca Ali Yavuz'un cansız bedenleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin adli tıpta yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı öğrenildi.