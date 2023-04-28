Gaziantep'te abart egzoz kullanan 2 araç sürücüsüne ceza

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran abart egzoz kullanan 2 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran abart egzoz kullanan 2 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzozlu araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran abart egzoz tespit edilen 2 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP