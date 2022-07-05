Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fotoğraf çekmek isterken 3 metreden düşüp hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ailesi ile birlikte fotoğraf çekmek isterken ayağının kayması sonucu 3 metre yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ailesi ile birlikte fotoğraf çekmek isterken ayağının kayması sonucu 3 metre yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (66) isimli kadın, oğlu ve kardeşi ile birlikte araçla evlerine giderken fotoğraf çekmek için yol kenarında durdu. Fotoğraf çekerken ayağı kayan A.Y., 3 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.Y. isimli kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Trabzon Akyazı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title