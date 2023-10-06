Finike'de aranan şüpheli yakalandı
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Antalya'nın Finike ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Antalya'nın Finike ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adrese yapılan baskında, 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa