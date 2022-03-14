FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında; 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren 1 kişi ile "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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