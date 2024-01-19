Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ikamet adresleri belirlenen S.C.U. (22) ile P.K. (24) operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan P.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.C.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MUĞLA