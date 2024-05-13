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Fatih'te 9 Kedinin Öldürülmesi Davasında Sanığa Hapis Cezası

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Fatih'te sırt çantasına koyarak götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te sırt çantasına koyarak götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 31 Ekim 2023'de daha iyi bakacağını söylediği Fatih Camii çevresindeki sokak kedilerini sırt çantasına koyarak iş yerine götürdüğü ve 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Fatih Mehmet Ö.'nün (44) yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Duruşmada bir kısım müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müştekiler ile avukatları, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık olmadığından son sözü sorulamadı.

4 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan öldürme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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