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Esneyurt'ta Tekel Bayii'ne Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Esneyurt'ta bir tekel bayiine yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonucunda bir kişi yaralandı.

ESENYURT'ta Tekel Bayii'ne yapılan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta Yenikent Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiine giren 3 kişi, iş yerine giderek Lokman Sadak'tan dükkanı kendilerine devretmesini istedi. Sadak'ın karşı çıkması üzerine çıkan tartışmada saldırganlardan biri tabanca ile Sadak'ın bacaklarına ateş etti. Saldırının ardından üç kişi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sadak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadak'ın dükkanda tek başına olduğu sıralarda içeriye 3 kişi girdi. Bir süre sonra bir kişinin silah çekerek Sadak'a ateş ettiği görülüyor. Olayla ilgili yapılan çalışmaların ardından bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hacı Bektaş Tekel Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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