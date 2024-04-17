Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek, sokak satıcılarının tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışma yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde 49 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, 3 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 4 şüphelinin ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR