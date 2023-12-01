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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

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Eskişehir'de kasım ayı içinde gerçekleştirilen 8 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 14 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda 43 gram metafetamin, 2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Eskişehir'de kasım ayı içinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 8 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla kent genelinde 8 ayrı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde satın alan şahıslara yönelik yapılan 5 ayrı operasyonda ise yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 43 gram metafetamin, 2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet 7,65 milimetre çapında mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

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