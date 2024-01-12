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Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunan çocuklar hayrete düşürdü

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Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Bir grup çocuk, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 metrelik alanda 5 çocuğun tutunarak yolculuk yaptığını gören bazı vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli oyunu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmet İnönü Eskişehir Çocuk Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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