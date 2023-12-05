Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 200 Mermi Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de Rize'den kaçak yollardan temin edilen silah ve mermileri satacağı tespit edilen şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 tabanca ile 200 adet mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de, Rize'den kaçak yollardan temin ettiği silah ve mermileri getirerek satacağı tespit edilen şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 tabanca ile 200 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şahsın Rize'den kaçak yollardan temin ettiği ruhsatsız silah ve mermileri satmak için Eskişehir'e getireceği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararlarının ardından Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde şüpheli şahsa ait araç durduruldu. Jandarma arama köpeği ile araçta yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 200 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Rize 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title