Eskişehir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenerek tutuklanan şüphelilerden biri 6 yıl 8 ay diğeri ise 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan 2 araçta yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 20 şahıs tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Organizatör görevindeki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı mütalaanın ardından Eskişehir'de 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Şüphelilerden A.İ. isimli sanık hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin TL para cezası, H.U. isimli sanık hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin TL para cezası verildi. - ESKİŞEHİR