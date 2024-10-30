Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

Pazartesi günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından ortalık karışmış, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı... Beşiktaş kulübü Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Gülnar'ın tahliye edilmesini sosyal medyadan duyuran siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.