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Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

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Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi.

Pazartesi günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından ortalık karışmış, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı... Beşiktaş kulübü Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Gülnar'ın tahliye edilmesini sosyal medyadan duyuran siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Derbi sonrası muhabir Emre Kaplanın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
Haberler.com / Hamza Temur - Spor

Galatasaray Emre Kaplan Beşiktaş A Spor Spor

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Yorumlar (9)

Murat Mungan:

Adamın burnunu kırıyorsun. Açıklama da safları sıklaştıralım. Beşiktaş kulübüne yakışmayan bir açıklama.

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Serkan Silingir:

adamı burnunu kırıyorsun Ondan sonra tahliye Sayın savcım Adalet bunun neresinde

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Serkan Kayik:

Türkiye'de Paran varsa Sırtın kuvvetli ise çıkarsın. Allah korusun Ya muhabir ölseydi ne olacaktı.

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Sami İşgören:

burun kıran adam cezaevinde doktoru odasına kapatıp 9 yerinden makasla yaralayan adamı serbest bırakıyorlar ben böyle adalatin ,yorum yok.

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Tugberk null:

Bu devirde artık herkes kendimi koruyacak kendi başının çaresine bakacak iş başa düştü. Adalet yok bu ülkede. Allah herkesin yardımcısı olsun

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Tugberk null:

Bu devirde artık herkes kendimi koruyacak kendi başının çaresine bakacak iş başa düştü. Adalet yok bu ülkede. Allah herkesin yardımcısı olsun . Ama üzüldüğüm ne biliyor musunuz şu şoförden dayak yemek insanın çok gücüne gider. Bundan dayak mı yenir

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yüksel akkoyun:

sezgin gülnar??????

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Ozan Sadıkoğlu:

adalet öylemi. elbet bir gün gerçek adaletin ne olduğunu görürsünüz...

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Cihan Babacan:

ADALETİN BUMU DÜNYA. O SAVCININ BURNUNU KIRSAYDI NELER OLURDU ACABA

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