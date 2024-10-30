Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi.
Pazartesi günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından ortalık karışmış, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.
TAHLİYE EDİLDİ
Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı... Beşiktaş kulübü Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Gülnar'ın tahliye edilmesini sosyal medyadan duyuran siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.