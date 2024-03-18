Eskişehir'de freni boşalan araç evin camına çarptı

Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, zemin katta bulunan bir evin camına çarparak durabildi.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yokuş aşağı bir sokakta freni boşalan hafif ticari araç, bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarptı. Pencerenin demir olmasıyla araç evin içine girmeden dururken, olayda maddi hasar meydana geldi. Kaza hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR