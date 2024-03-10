Eskişehir'de alkollü sürücü duvara çarptı

Eskişehir'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.

Kaza, gece saat 00.30 sularında Eskişehir- Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 26 E 1245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek çevreye çarpmaya devam eden otomobil, köprü altına düşmesine ramak kala durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR